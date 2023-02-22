Кварацхелия отметился голевым действием в шестом матче кряду

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился голевым действием в шестом матче за свой клуб кряду. Фактом делится статистический портал Opta.

Напомним, что в недавно завершившейся выездной встрече против франкфуртского «Айнтрахта» Кварацхелия хоть и не забил пенальти, но отдал ассист на партнёра по команде – Джованни ди Лоренцо. Полузащитник удвоил преимущество гостей во втором тайме. В конечном итоге итальянцам удалось забить хозяевам поля ещё один гол и улететь домой в отличном настроении.

Напомним, что в Серии А у Кварацхелии в текущем сезоне набралось 10 голов и 11 ассистов, а ещё два гола и три ассиста грузин оформил на групповом этапе Лиги чемпионов.