Спаллетти объяснил поражение «Наполи» от «Лацио»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал неудачу своей команды в матче Серии А против «Лацио» (0:1).

Уверенно возглавляющие турнирную таблицу неаполитанцы не смогли взломать оборону римлян, впервые в сезоне уступив в родных стенах.

«Сегодня нам не хватило качества впереди. Наш перепас был беспорядочным, мы не пользовались зонами, который соперник оставлял на флангах. Иногда не хватало терпения, чтобы довести мяч до нужного игрока.

Возможно, во втором тайме мы атаковали лучше, но всё равно недостаточно хорошо. Как я и ожидал, «Лацио» плотно защищался, и нам не хватало последнего паса. Из положительного могу выделить только настрой игроков», – сказал в интервью DAZN Спаллетти.