Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти объяснил поражение «Наполи» от «Лацио»

04 Марта 2023 • 01:14 Комментировать
Наполи
0:1
Лацио
окончен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал неудачу своей команды в матче Серии А против «Лацио» (0:1).

Уверенно возглавляющие турнирную таблицу неаполитанцы не смогли взломать оборону римлян, впервые в сезоне уступив в родных стенах.

«Сегодня нам не хватило качества впереди. Наш перепас был беспорядочным, мы не пользовались зонами, который соперник оставлял на флангах. Иногда не хватало терпения, чтобы довести мяч до нужного игрока.

Возможно, во втором тайме мы атаковали лучше, но всё равно недостаточно хорошо. Как я и ожидал, «Лацио» плотно защищался, и нам не хватало последнего паса. Из положительного могу выделить только настрой игроков», – сказал в интервью DAZN Спаллетти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Лацио Лацио
0
1
58.00 4.90 1.20
Видео
04.03.23 в 17:00
Монца Монца
Эмполи Эмполи
1.98 3.05 4.80
Видео
04.03.23 в 20:00
Аталанта Аталанта
Удинезе Удинезе
1.74 4.10 4.50
Видео
04.03.23 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Милан Милан
2.65 3.50 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
01:43 · Англия. Премьер-лига
Влахович – приоритетная цель «Челси» на лето
01:34 · Италия. Серия А
Сарри считает неизбежным чемпионство «Наполи»: «Спаллетти признают королём»
01:14 · Италия. Серия А
Спаллетти объяснил поражение «Наполи» от «Лацио»
01:03 · Италия. Серия А
«Лацио» повторил собственный рекорд в Серии А
00:53 · Италия. Серия А
Поражение от «Лацио» стало для «Наполи» первым домашним в сезоне
00:52 · Италия. Серия А
Два итальянских клуба претендуют на звезду «Лиона» Ауа
00:14 · Италия. Серия А
Тохир: «Пока не знаю, куплю ли другой клуб»
00:14 · Германия. Бундеслига
Скауты «Баварии» следят за звездой «Ювентуса»
03 Марта
23:45 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, где может продолжить карьеру Фирмино после ухода из «Ливерпуля» слухи
23:40 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» - «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии – 4 марта 2023
23:28 · Италия. Серия А
Бывший наставник «Наполи» и «Лацио» нашёл себе работу в Словении
23:25 · Италия. Серия А
«Интер» может заменить Шкриньяра защитником «Барселоны»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов вернуться в «Челси» слухи
22:41 · Италия. Серия А
Алекс Сандро: «Я бы хотел переиграть финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Помощник Гвардиолы рассказал, где тот мечтает работать
Все новости
Рекомендуем