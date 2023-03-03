Кварацхелия и Осимхен – в старте «Наполи» на битву с «Лацио»

Менее чем через 40 минут в Неаполе стартует один из центральных матчей 25 тура Серии А – лидер чемпионата Италии «Наполи» примет непростого соперника – «Лацио», который возглавляет бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри. Команды объявили свои составы на игру.

«Наполи»: Мерет, Оливера, Мин-Чжэ, Ррахмани, ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Лосано;

«Лацио»: Проведель, Марушич, Патрик, Романьоли, Хюсай, Луис Альберто, Весино, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи;

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