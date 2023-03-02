Хюсай: «Надеюсь, в будущем «Лацио» поборется за чемпионство»

Правый защитник «Лацио» Эльсейд Хюсай сравнил свою команду с «Наполи».

Неаполитанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А, и, кажется, вся Италия уже смирилась с недосягаемостью коллектива Лучано Спаллетти. В пятницу «Наполи» примет на своём поле «Лацио».

«Чтобы достойно противостоять такой команде, требуются смелость и дисциплина. «Наполи» творит невероятные вещи, и нам придётся как следует потрудиться, чтобы достойно выступить в ближайшей игре. «Лацио» тоже растёт, поэтому, надеюсь, однажды мы пойдём тем же путём и тоже поборемся за Скудетто. Сейчас же я могу лишь пожелать «Наполи» чемпионства в этом сезоне», – цитирует 29-летнего экс-игрока «Наполи» пресс-служба «Лацио».