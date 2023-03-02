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Чемпионат Италии. Серия А

Хюсай: «Надеюсь, в будущем «Лацио» поборется за чемпионство»

02 Марта 2023 • 21:05 Комментировать
Наполи
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Лацио
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03.03 22:45

Правый защитник «Лацио» Эльсейд Хюсай сравнил свою команду с «Наполи».

Неаполитанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А, и, кажется, вся Италия уже смирилась с недосягаемостью коллектива Лучано Спаллетти. В пятницу «Наполи» примет на своём поле «Лацио».

«Чтобы достойно противостоять такой команде, требуются смелость и дисциплина. «Наполи» творит невероятные вещи, и нам придётся как следует потрудиться, чтобы достойно выступить в ближайшей игре. «Лацио» тоже растёт, поэтому, надеюсь, однажды мы пойдём тем же путём и тоже поборемся за Скудетто. Сейчас же я могу лишь пожелать «Наполи» чемпионства в этом сезоне», – цитирует 29-летнего экс-игрока «Наполи» пресс-служба «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Наполи Эльсейд Хюсай
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НАПОЛИ ЛАЦИО
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03.03.23 в 22:45
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