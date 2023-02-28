Сарри: «В «Наполи» даже подумать не могли, что молодые новички команды будут так играть»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о предстоящей встрече с «Наполи».

Сегодня римляне одолели «Сампдорию» (1:0), и на послематчевой пресс-конференции у Сарри спросили, что он думает о следующей игре против «Наполи», которая пройдёт 3 марта. Нынешний рулевой «Лацио», напомним, в прошлом возглавлял неаполитанцев.

«Мы знаем, что «Наполи» сильнее нас, но не станем просто так отказываться от нашей философии. Нам предстоит встреча с командой, явно превосходящей всех в этом сезоне. «Наполи» подписал ряд молодых малоизвестных игроков, которые выстрелили. Да, Джунтоли – мастер в этом деле, но вряд ли в клубе могли предположить, что эти футболисты проявят себя настолько здорово», – сказал в интервью DAZN Сарри.