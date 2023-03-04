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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» вырвался на второе место, обыграв «Наполи» на его поле

04 Марта 2023 • 00:41 Комментировать
Наполи
0:1
Лацио
окончен

25-й тур Серии А стартовал сразу с главного матча - «Наполи» против одного из преследователей, «Лацио». У команды Лучано Спаллетти была восьмиматчевая череда побед и шанс оторваться от второго места на 21 очко. Сегодня встреча получилась закрытой и с неожиданным результатом.

Уже на первых минутах удар головой Матиаса Весино был остановлен на ленточке защитником соперника. Виктор Осимхен пробивал с опасным рикошетом - выше, а позже с его головы снял мяч голкипер. Пётр Зелиньски атаковал из-за штрафной - рядом с правой штангой. На экваторе второго тайма после отскока мяча от Хвичи Кварацхелии набежавший Весино идеально пробил в левый угол ворот и открыл счет. Неугомонный Осимхен после розыгрыша углового попал в каркас ворот. Аналогичный сценарий после удара Сергея Милинковича-Савича со штрафного - крестовина.

1:0 в итоге, «Лацио» притормозил «Наполи» и вышел на второе место с отставанием от лидера в 17 очков.

Протокол игры  
Наполи0:1Лацио
  67'Весино Матиас (0:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимОливера Матиас 90' (Зедадка Карим ( 90') Замбо-Ангисса Андре-Франк 71' (Политано Маттео ( 71') Лоботка Станислав 82' (Н'Домбеле Тангай ( 82') Зелиньски Пётр 82' (Симеоне Джованни ( 82') Лосано Ирвинг 71' (Элмас Эльиф ( 71'  89') Осимхен Виктор  63'Кварацхелия Хвича
Запасные: Марфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме Диего
Проведель ИванМарушич Адам  90'Патрик  21'Романьоли АлессиоХюсай ЭльсейдМилинкович-Савич СергейВесино МатиасАльберто Луис 88' (Катальди Данило ( 88') Андерсон Фелипе 59' (Педро Родригес ( 59') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 82' (Канчельери Маттео ( 82')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБашич ТомаРаду СтефанПеллегрини ЛукаАнтонио МаркосФарес МохамедХила МариоРомеро ЛукаЛаццари Мануэль
03 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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