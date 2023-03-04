«Лацио» вырвался на второе место, обыграв «Наполи» на его поле

25-й тур Серии А стартовал сразу с главного матча - «Наполи» против одного из преследователей, «Лацио». У команды Лучано Спаллетти была восьмиматчевая череда побед и шанс оторваться от второго места на 21 очко. Сегодня встреча получилась закрытой и с неожиданным результатом.

Уже на первых минутах удар головой Матиаса Весино был остановлен на ленточке защитником соперника. Виктор Осимхен пробивал с опасным рикошетом - выше, а позже с его головы снял мяч голкипер. Пётр Зелиньски атаковал из-за штрафной - рядом с правой штангой. На экваторе второго тайма после отскока мяча от Хвичи Кварацхелии набежавший Весино идеально пробил в левый угол ворот и открыл счет. Неугомонный Осимхен после розыгрыша углового попал в каркас ворот. Аналогичный сценарий после удара Сергея Милинковича-Савича со штрафного - крестовина.

1:0 в итоге, «Лацио» притормозил «Наполи» и вышел на второе место с отставанием от лидера в 17 очков.