Сарри считает неизбежным чемпионство «Наполи»: «Спаллетти признают королём»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри побеседовал с журналистами после победы над «Наполи» (1:0).

Римляне нанесли команде Лучано Спаллетти первое домашнее поражение в текущем сезоне.

«Очень ценные три очка в матче с командой, не проигрывавшей дома и не имеющей конкурентов в этом сезоне, – рассказывает Сарри, в прошлом работавший в «Наполи». – Отличное выступление с точки зрения решительности, концентрации и самоотверженности, но в техническом плане есть над чем работать.

В этом сезоне Спаллетти непременно добьётся успеха, после чего его признают королём в Неаполе. Побеждать приятно везде, но победа с «Наполи» ценна вдвойне. Я рад за Лучано – его ждёт невероятный опыт», – сказал в интервью DAZN Сарри.