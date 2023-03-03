«Наполи» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Лацио».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Лацио
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Протокол игры
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Лосано Ирвинг•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Проведель Иван•Марушич Адам•Патрик• 21'Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Весино Матиас•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
03 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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