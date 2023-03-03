Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

03 Марта 2023 • 22:15 Комментировать
Наполи
0:0
Лацио
1 1.80 X 3.15 2 5.40
1-й тайм

В рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Лацио».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Наполи - Лацио

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи0:0Лацио
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрЛосано ИрвингОсимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Зедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиПолитано МаттеоЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме ДиегоЭлмас ЭльифСимеоне Джованни
Проведель ИванМарушич АдамПатрик  21'Романьоли АлессиоХюсай ЭльсейдМилинкович-Савич СергейВесино МатиасАльберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле ЧироДзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсКатальди ДанилоБашич ТомаПедро РодригесКанчельери МаттеоРаду СтефанПеллегрини ЛукаАнтонио МаркосФарес МохамедХила МариоРомеро ЛукаЛаццари Мануэль
03 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
43 мин
Наполи Наполи
Лацио Лацио
0
0
1.62 4.10 5.60
Видео
04.03.23 в 17:00
Монца Монца
Эмполи Эмполи
1.98 3.05 4.80
Видео
04.03.23 в 20:00
Аталанта Аталанта
Удинезе Удинезе
1.74 4.10 4.50
Видео
04.03.23 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Милан Милан
2.65 3.50 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
23:25 · Италия. Серия А
«Интер» может заменить Шкриньяра защитником «Барселоны»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов вернуться в «Челси» слухи
22:41 · Италия. Серия А
Алекс Сандро: «Я бы хотел переиграть финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Помощник Гвардиолы рассказал, где тот мечтает работать
22:23 · Италия. Серия А
Сарри: «Спаллетти добился с «Наполи» того, что не удалось мне»
22:15 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:07 · Италия. Серия А
Кварацхелия и Осимхен – в старте «Наполи» на битву с «Лацио»
21:01 · Италия. Серия А
Миранчук и Кварацхелия поборются за звание игрока месяца Серии А
20:39 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Я не сильно уступаю Модричу и де Брёйне»
17:08 · Италия. Серия А
Пейчинович: «Говорил, у Алексея Миранчука большое будущее»
16:59 · Италия. Серия А
​Смоллинг отказал «Роме» и может перейти в другой топ-клуб Серии А
16:40 · Англия. Премьер-лига
​Рабио может оказаться в топ-клубе АПЛ
16:35 · Италия. Серия А
​«Ювентус» должен Дибале деньги – раскрыты слова игрока следователям 1
14:31 · Италия. Серия А
​Паредес может вернуться в «ПСЖ»
12:11 · Италия. Серия А
Осимхен - о скудетто: «Игроки «Наполи» поставили на это свои жизни»
Все новости
Рекомендуем