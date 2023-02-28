«Наполи» собирается значительно повысить зарплату Кварацхелии

«Наполи» планирует увеличить зарплату нападающего команды Хвичи Кварацхелии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в конце сезона руководство итальянского клуба намерено провести встречу с представителем 22-летнего грузина и предложить ему зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год без учёта бонусов. Напомним, что сейчас Кварацхелия зарабатывает 1,7 миллиона евро.

Действующий контракт вингера с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что интерес к игроку сборной Грузии проявляет мадридский «Реал».

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 26 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.