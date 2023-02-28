«Наполи» - лучший клуб по проценту побед среди клубов топ-5 лиг Европы

Итальянский «Наполи» стал лучшим клубом среди всех участников топ-5 чемпионатов Европы по проценту побед. Их у неаполитанцев набралось в текущем сезоне уже 27, что составляет 84% от всех сыгранных официальных матчей – их было 32. Свежим рейтингом делится портал Transfermarkt.

Следом идёт мадридский «Реал». «Сливочные» одержали 28 побед в 28 матчах – это 74%. На третьем месте – «Манчестер Юнайтед» - 73%, 29 побед в 40 матчах.

Четвёртое место с точно таким же процентом занимает «Бавария» - 73% и 24 победы в 33-х матчах. Лидер АПЛ, лондонский «Арсенал», идёт только на пятом месте – 24 победы, 33 сыгранных матча и тоже 73%.

Шестое место – у «ПСЖ», отставшего от предыдущих клубов на один процент – 72%, 26 побед, 36 матчей. Абсолютно такие же показатели у «Барселоны» с седьмой строчки.