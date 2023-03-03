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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи»: «Лига Европы и Лига конференций никому не нужны»

03 Марта 2023 • 06:13 Комментировать
Наполи
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Лацио
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Через 15 ч. 36 мин.

В нынешнем сезоне «Наполи» выступает в Лиге чемпионов, команда имеет отличные шансы забраться не только в четвертьфинал, но и дальше - по мнению многих экспертов, сейчас именно «Наполи» демонстрирует самый убедительный футбол во всей Европе. Между тем президент клуба Аурелио де Лаурентис высказался резко против младших еаврокубковых турниров.

- Мы представлены в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и в Лиге конференций (подразумевается весь итальянский футбол - прим.ред), но кому нужны последние два турнира?! Никто не хочет тратить на них время и деньги. Меня безумно раздражало наше участие в Лиге Европы, - цитирует слова де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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НАПОЛИ ЛАЦИО
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