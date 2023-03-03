Президент «Наполи»: «Лига Европы и Лига конференций никому не нужны»

В нынешнем сезоне «Наполи» выступает в Лиге чемпионов, команда имеет отличные шансы забраться не только в четвертьфинал, но и дальше - по мнению многих экспертов, сейчас именно «Наполи» демонстрирует самый убедительный футбол во всей Европе. Между тем президент клуба Аурелио де Лаурентис высказался резко против младших еаврокубковых турниров.

- Мы представлены в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и в Лиге конференций (подразумевается весь итальянский футбол - прим.ред), но кому нужны последние два турнира?! Никто не хочет тратить на них время и деньги. Меня безумно раздражало наше участие в Лиге Европы, - цитирует слова де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.