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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Спаллетти добился с «Наполи» того, что не удалось мне»

03 Марта 2023 • 22:23 Комментировать
Наполи
0:0
Лацио
1 1.80 X 3.15 2 5.40
1-й тайм

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о работе Лучано Спаллетти в «Наполи».

Сегодня команды сыграют друг с другом в поединке 25-го тура Серии А, и перед матчем Спаллетти заявил, что именно Сарри, возглавлявший неаполитанцев в прошлом, заложил основы для успеха команды в нынешнем сезоне.

«Нам предстоит очень трудная игра, и сейчас я не могу думать о прошлом, – отвечает Сарри на комплимент Спаллетти. – Я благодарен Лучано, но очевидно, что он смог добиться с «Наполи» того, чего в своё время не добился я. Я желаю ему всего наилучшего, ведь чемпионство в Серии А – выдающееся достижение», – сказал в интервью DAZN Сарри.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайших преследователей на 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Лучано Спаллетти Наполи Маурицио Сарри
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