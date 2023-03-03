Сарри: «Спаллетти добился с «Наполи» того, что не удалось мне»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о работе Лучано Спаллетти в «Наполи».

Сегодня команды сыграют друг с другом в поединке 25-го тура Серии А, и перед матчем Спаллетти заявил, что именно Сарри, возглавлявший неаполитанцев в прошлом, заложил основы для успеха команды в нынешнем сезоне.

«Нам предстоит очень трудная игра, и сейчас я не могу думать о прошлом, – отвечает Сарри на комплимент Спаллетти. – Я благодарен Лучано, но очевидно, что он смог добиться с «Наполи» того, чего в своё время не добился я. Я желаю ему всего наилучшего, ведь чемпионство в Серии А – выдающееся достижение», – сказал в интервью DAZN Сарри.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайших преследователей на 18 очков.