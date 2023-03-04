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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» повторил собственный рекорд в Серии А

04 Марта 2023 • 01:03 Комментировать
Наполи
0:1
Лацио
окончен

«Лацио» одержал минимальную победу над «Наполи» в матче 25-го тура Серии А.

Действующие лидеры чемпионата Италии считались очевидными фаворитами встречи, однако так и не смогли поразить ворота гостей из Рима. По сведениям Opta, «орлы» повторили свой лучший результат по количеству «сухих» матчей на выезде в рамках одного сезона Серии А – восемь. Прежде этот показатель покорялся «Лацио» только в сезонах 1994/95 и 1999/00. Судя по всему, команда Маурицио Сарри установит единоличный рекорд всех времён, поскольку впереди значительная часть кампании.

«Лацио» взобрался на вторую строчку в турнирной таблице после победы над «Наполи», однако отставание от лидера остаётся солидным – 17 очков.

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Лацио Серия А Наполи
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