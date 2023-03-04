Зелиньски – о поражении «Наполи»: «Ничего страшного не произошло»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от «Лацио» (0:1).

Команда Лучано Спаллетти завершила серию побед и впервые с апреля прошлого года уступила в родных стенах в рамках чемпионата.

«Мы заиграли лучше после перерыва, но нам не хватало конкретики у чужих ворот. Стоит отдать должное соперникам – «Лацио» провёл отличную игру.

Нужно сохранять позитивный настрой. Конечно, мы расстроены, но после финального свистка мы сказали друг другу, что ничего страшного не произошло. Сейчас необходимо сконцентрироваться и готовиться к следующему матчу», – сказал в интервью DAZN Зелиньски.