Инсайдер Романо прокомментировал интерес «Реала» к Кварацхелии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия находится в сфере интересов мадридского «Реала».

22-летнего футболиста всё чаще связывают с переходом в один из топ-клубов, но именно «Реал» на данный момент считается основным претендентом на лидера атаки «Наполи». По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «сливочных» продолжает следить за грузинским игроком наряду с некоторыми другими клубами, однако «Наполи» пока не рассматривает вопрос продажи своей звезды даже на теоретическом уровне. Никакие переговоры не ведутся.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи Кварацхелии в 60 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.