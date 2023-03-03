Наполи - Лацио: где смотреть прямую трансляцию онлайн

25-й тур чемпионата Италии начинается матчем «Наполи» - «Лацио». Безусловный лидер имеет шанс продлить свою, наверное, уже можно говорить, чемпионскую серию побед. Правда, соперник достаточно серьезный, пусть и находится не в столь шикарной форме. Все же римляне идут на четвертом месте и теоретически могут подняться сегодня на второе. Впрочем, все козыри у неаполитанцев, которые могут оторваться от ближайших конкурентов на 21 очко.

За ходом игры с 22:45 следим на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.