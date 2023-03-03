Миранчук и Кварацхелия поборются за звание игрока месяца Серии А

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и один из лучших вингеров Европы прямо сейчас, Хвича Кварацхелия («Наполи») поспорят друг с другом за звание игрока февраля в Серии А.

Как сообщает пресс-служба лиги, компанию им составят ещё три игрока. Это одноклубник Кварацхелии, форвард «Наполи» Виктор Осимхен, Федерико Баскиротто из «Лечче» и аргентинский ветеран «Ювентуса» Анхель ди Мария.

Напомним, что на данный момент на счету Кварацхелии уже 10 голов и 11 ассистов в матчах чемпионата Италии, а «Наполи» с огромным отрывом идёт на первом месте, набрав 65 очков после 24 туров. На счету Миранчука по четыре гола и ассиста в лиге.