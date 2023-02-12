Магуайр: «400 матчей - это серьёзный результат»

В матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Лидс» потерпел домашнее поражение в игре с «Манчестер Юнайтед», пропустив два мяча в заключительные минуты игры. Для испанского голкипера манкуницанцев Давида де Хеа это была 400-я игра в составе «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги. Его достижение прокомментировал Гарри Магуайр:

- Сыграть 400 матчей за клуб, на самой, вероятно, требовательной позиции в футболе - это впечатляет и показывает, как он хорош. Де Хеа - это легенда, он выступает на высшем уровне. Приятно, что у нас такой вратарь, - цитирует слова Магуайра BBC Sport.