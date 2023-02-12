Уоддл: «Лидсу» не хватает опыта»

В матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Лидс» потерпел домашнее поражение в игре с «Манчестер Юнайтед». Все решилось в последние десять минут поединка, когда «Лидс» пропустил два мяча от Рэшфорда и Гарначо. Бывший английский футболист Крист Уоддл прокомментировал проблемы команды - он считает, что против «Лидса» играет недостаток опыта.

- «Лидсу» не хватает качества, умения выстраивать комбинации, приводящие к опасным моментам и голам. Нет никаких претензий к самоотдаче футболистов, к их трудоспособности, все это на высшем уровне. Но не хватает еще и опыта, который помогает занимать нужные места на поле. «Манчестер Юнайтед» обладает этим, потому они идут вторыми в чемпионате, - цитирует слова Уодлла BBC Sport.