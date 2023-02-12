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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Капитан «Лидса»: «Первые 80 минут всё было хорошо»

12 Февраля 2023 • 20:58 Комментировать
Лидс
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Лидс» потерпел домашнее поражение в игре с «Манчестер Юнайтед», пропустив два мяча в заключительные минуты игры. Капитан команды Люк Эйлинг прокомментировал события матча.

- Мы хорошо действовали первые 80 мину, дали на поле все, что могли, у нас были шансы, но они своим шансом воспользовались лучше. Надо извлечь урок из этой ситуации. Спасибо фанам, что поддерживают нас, знаю, что руководство делает все возможное для поиска нового тренера, не знаю, как с этим ситуация, но мы стараемся и надеемся на перемены к лучшему, - цитирует слова Эйлинга Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Люк Эйлинг
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