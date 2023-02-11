Варан: «В «МЮ» происходит нечто особенное»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился эмоциями от игры за свою команду. Напомним, француз перебрался на «Олд Траффорд» летом 2021 года на правах свободного агента из мадридского «Реала».

«Мне нравится играть за «Манчестер Юнайтед». Я продолжаю каждый день говорить Каземиро одну и ту же вещь: «Здесь происходит нечто особенное», – цитирует Варана официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Недавно 29-летний Варан объявил о завершении карьеры за сборную Франции, в составе которой в своё время выиграл чемпионат мира. В нынешнем сезоне на счету Рафаэля 17 матчей в Английской премьер-лиге.