Видич: «Лисандро Мартинес привносит в «Манчестер Юнайтед» энергию»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич высказался об уровне игры защитников «красных дьяволов» Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана.

«Лисандро пришёл в команду всего полгода назад, у него всё хорошо. Он привносит в команду энергию, видно, что он любит защищаться. Варан – это опытный игрок, но у него есть определённые проблемы с травмами», – приводит слова серба издание inews. По мнению бывшего защитника «МЮ», у француза и аргентинца будет расти взаимопонимание на поле с более частой совместной практикой. Также Видич отметил, что Мартинес показывает хороший футбол, несмотря на беспокойства многих.

Напомним, что Лисандро Мартинес присоединился к «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, проведя во всех состязаниях 31 матч, забив один гол. Рафаэль Варан переехал на «Олд Траффорд» на год раньше. На его счету 20 встреч во всех турнирах без результативных действий.