Джеррард может возглавить клуб АПЛ

Стивен Джеррард может стать главным тренером клуба Английской премьер-лиги. Как сообщает Football Insider, 42-летний специалист выразил желание принять «Лидс». «Павлины» ищут нового рулевого для команды после отставки Джесси Марша по причине плохих результатов.

Отмечается, что «Лидс» рассматривает вариант со Стивеном Джеррардом после того, как клуб не смог заполучить сначала Карлоса Корберана из «Вест Бромвича», а затем и Андони Ираолу из «Райо Вальекано».

Стивен Джеррард потерял работу в октябре, когда был уволен из «Астон Виллы».

Добавим, что «Лидс» на текущий момент занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.