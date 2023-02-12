Де Хеа: «Мы сыграли как команда»

В матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Лидс» потерпел домашнее поражение в игре с «Манчестер Юнайтед». Для испанского голкипера манкуницанцев Давида де Хеа это была 400-я игра в составе «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги. После матча он поделился своим мнением об итогах игры, в которой все решилось в последние десять минут поединка.

- Отличный матч, я знал, что если отстою сухо, то мы, скорее всего, победим. В этот раз мы сражались все вместе, как команда. Гарри Магуайр не всегда имеет игровое время, но сегодня он был, он сыграл выше всяких похвал, он хорош, - цитирует слова де Хеа Sky Sports.

Теперь «Манчестер Юнайтед» предстоит сразиться в рамках плей-офф Лиги Европы с «Барселоной», эта игра состоится уже в четверг.