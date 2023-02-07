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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» намерен определиться с новым тренером до матча с «МЮ»

07 Февраля 2023 • 22:32 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
12.02 17:00

«Лидс» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Джесси Марша.

Американский специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами – команда занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Согласно сведениям Daily Mail, сейчас руководство «павлинов» выбирает сменщика Марша из четырёх вариантов, но надеется определиться до воскресного матча чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Среди кандидатур, входящих в сферу интересов «Лидса», фигурируют наставник «Вест Бромвича» Карлос Корберан, а также рулевой испанского «Райо Вальекано» Андони Ираола.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Андони Ираола Райо Вальекано Вест Бромвич Джесси Марш Карлос Корберан
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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