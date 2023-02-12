Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» переборол «Лидс» и подвинул земляков из «Сити» со второй строчки АПЛ

12 Февраля 2023 • 18:57 Комментировать (1)
Лидс
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» сыграли в рамках 23-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Лидс0:2Манчестер Юнайтед
  80'Рэшфорд Маркус (0:1)
  85'Гарначо Алехандро (0:2)
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКох РобинВебер МаксимилианФирпо Жуниор  18'Маккенни Уэстон  40' 86' (Гринвуд Сэм ( 86') Адамс ТайлерСаммервилл КрисенсиоХаррисон Джек 73' (Ааронсон Бренден ( 73') Ньонто ВильфредБэмфорд Патрик 58' (Рюттер Жоржиньо ( 58')
Запасные: Роблес ЖоэльКристенсен РасмусМонтейро ДиогоГиаби Дарко
Де Хеа ДавидДалот Диогу 73' (Уан-Биссака Аарон ( 73') Магуайр ГарриШоу ЛюкМаласиа Тирелл 61' (Мартинес Лисандро ( 61') Забитцер МарсельФред Сантос  21'Санчо Джедон 61' (Гарначо Алехандро ( 61') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус 90' (Эланга Энтони ( 90') Вегхорст Ваут
Запасные: Варан РафаэльЛинделоф ВикторПельистри ФакундоИкбал ЗиданХитон Том
12 февраля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

Всего три дня тому назад «Манчестер Юнайтед» играл против «Лидса» в АПЛ, и вот уже случился матч-реванш. Эрик тен Хаг как раз его очень ждал, был крайне недоволен игрой своей команды посреди недели. А «дьяволы» между прочим отыгрались с 0:2, судя по количеству загубленных моментов и глупых привозов у своих ворот – результат оправдан, но «Лидсу» откровенно повезло, что гости получили только два мяча. Теперь же футболисты Скубалы значились хозяевами поля.

Вроде подготовились футболисты тен Хага, поняли, что с «Лидсом» просто не будет, но опять матч начался с проблем для «дьяволов». Вебер с левого фланга покатил мяч вдоль лицевой линии на Бэмфорда. Патрик пробил/прострелил с острого угла, а в итоге Де Хеа мяч отбил прямо на ногу Саммервилу. Тот из убойной позиции бил в касание, но не попал в створ. Удар выше и выдох разочарования на трибунах.

Быстрый гол сильно помог «Лидсу» в недавнем матче, дал бы он заряд энергии и в этой игре. Но «МЮ» повезло и дальше уже хозяевам было сложнее. «Дьяволы» постепенно забрали инициативу, острее атаковали, нагнетали. Особенно активничали Бруну Фернандеш, которого сначала партнёры вывели на ударную позицию – португалец пальнул чуть правее створа, а затем и соперники. Вебер ужасающей передачей назад подарил мяч Бруну, португалец ворвался в штрафную площадь и пробил в угол, но спас «Лидс» Мелье.

Угловой заработал для своей команды Фернандеш, и со стандарта «дьяволы» принесли опасность. Люк Шоу навесил, Эйлинг поборолся с Вегхорстом и спиной пробил по собственным воротам. Повезло «Лидсу», мяч прошёл рядом со штангой. Но второй тайм вдруг преобразил игру, и вели её вновь «павлины». Магуайр ошибся и позволил хозяевам распрямить быструю атаку, завершал которую Харрисон. В касание он бил после прострела, но не попал в створ.

Постоянно активен был Эйлинг, который к ударам по своим воротам, добавил и опасную попытку по чужим. Фернандеш после подачи со стандарта вынес мяч на дугу штрафной площади, откуда как раз и приложился Люк. Эйлинг ещё и попал в Шоу, но мяч после рикошета прошёл рядом со штангой. А знатно поработать каркасу ворот пришлось при следующей опасной атаке «МЮ». Гарначо собрал на себя защитников и катнул Фреду, бразилец подключил по флангу Далота, который примерно с линии штрафной площади мощно пробил. Мелье замер на месте и смотрел, а мяч вонзился в перекладину.

Казалось, что обмен моментами так и завершится нулевой ничьей, но за 10 минут до конца матча своё слово сказал Рэшфорд. Маркус замкнул ювелирный кросс Шоу, кивнув точно в «девятку» - 0:1. А через пять минут хозяев добил Гарначо. Вегхорст накрыл Маккенни и шикарно отдал на ход аргентинцу. Молодой форвард «МЮ» убежал от Коха и рикошетом от штанги вогнал мяч в сетку – 0:2. На 90-й минуте «Юнайтед» успел и разгром оформить, но второй гол Рэшфорда не засчитали из-за положения «вне игры» у автора результативного удара. А потом ещё и Вегхорст отметился подобным эпизодом.

В концовке взбодрился «МЮ» и расправился с «Лидсом», взобравшись на вторую строчку в АПЛ. Правда, у земляков из «Сити» сразу два матча в запасе, один из которых начнётся уже через полчаса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
snk6565
12 Февраля 2023 в 19:06
Такое ощущение, что как только Мага на поле, клуб волшебным образом возвращается на пару сезонов назад...или это была установка, ни в коем случае не выигрывать этот матч????...опять катание поперек на своей половине...с обрезкой в каждом втором случае...никакого движения, от слова совсем...с барсюками также катать будем??...опять отскочили...и слава Б@гу
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лидс Лидс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
2
4.30 3.90 1.82
Видео
12.02.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла Астон Вилла
1.27 6.20 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Холанн и де Брёйне – в основе «Манчестер Сити» на воскресный матч АПЛ
18:12 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Челси» нацелились на игрока из Южной Америки
17:56 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг объяснил выход Магуайра в основе
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Малуда: «Абрамович сделал «Челси» сексуальным»
17:47 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик: Восстановление после травмы затянулось, но сейчас всё хорошо
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Малуда: «У Захаряна не должно быть препятствий для перехода в «Челси» из-за национальности»
17:40 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик — о ничьей с «Вест Хэмом»: Мы были разочарованы этим результатом
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Глава судей в Англии связался с «Арсеналом» и «Брайтоном»», чтобы объяснить ошибки
17:30 · Англия. Премьер-лига
​Уволенный из «Аякса» Шрёдер может возглавить клуб АПЛ
17:11 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» может потерять Тьяго на месяц
17:09 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа — первый вратарь в истории «Манчестер Юнайтед», сыгравший в 400 матчах в АПЛ
16:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Рэшфорд должен забить 35 голов за сезон»
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард и ещё два тренера могут возглавить «Саутгемптон» слухи
16:42 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес надеется, что Захарян перейдёт в «Челси»
Все новости
Рекомендуем