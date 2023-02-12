«Манчестер Юнайтед» переборол «Лидс» и подвинул земляков из «Сити» со второй строчки АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» сыграли в рамках 23-го тура АПЛ.

Всего три дня тому назад «Манчестер Юнайтед» играл против «Лидса» в АПЛ, и вот уже случился матч-реванш. Эрик тен Хаг как раз его очень ждал, был крайне недоволен игрой своей команды посреди недели. А «дьяволы» между прочим отыгрались с 0:2, судя по количеству загубленных моментов и глупых привозов у своих ворот – результат оправдан, но «Лидсу» откровенно повезло, что гости получили только два мяча. Теперь же футболисты Скубалы значились хозяевами поля.

Вроде подготовились футболисты тен Хага, поняли, что с «Лидсом» просто не будет, но опять матч начался с проблем для «дьяволов». Вебер с левого фланга покатил мяч вдоль лицевой линии на Бэмфорда. Патрик пробил/прострелил с острого угла, а в итоге Де Хеа мяч отбил прямо на ногу Саммервилу. Тот из убойной позиции бил в касание, но не попал в створ. Удар выше и выдох разочарования на трибунах.

Быстрый гол сильно помог «Лидсу» в недавнем матче, дал бы он заряд энергии и в этой игре. Но «МЮ» повезло и дальше уже хозяевам было сложнее. «Дьяволы» постепенно забрали инициативу, острее атаковали, нагнетали. Особенно активничали Бруну Фернандеш, которого сначала партнёры вывели на ударную позицию – португалец пальнул чуть правее створа, а затем и соперники. Вебер ужасающей передачей назад подарил мяч Бруну, португалец ворвался в штрафную площадь и пробил в угол, но спас «Лидс» Мелье.

Угловой заработал для своей команды Фернандеш, и со стандарта «дьяволы» принесли опасность. Люк Шоу навесил, Эйлинг поборолся с Вегхорстом и спиной пробил по собственным воротам. Повезло «Лидсу», мяч прошёл рядом со штангой. Но второй тайм вдруг преобразил игру, и вели её вновь «павлины». Магуайр ошибся и позволил хозяевам распрямить быструю атаку, завершал которую Харрисон. В касание он бил после прострела, но не попал в створ.

Постоянно активен был Эйлинг, который к ударам по своим воротам, добавил и опасную попытку по чужим. Фернандеш после подачи со стандарта вынес мяч на дугу штрафной площади, откуда как раз и приложился Люк. Эйлинг ещё и попал в Шоу, но мяч после рикошета прошёл рядом со штангой. А знатно поработать каркасу ворот пришлось при следующей опасной атаке «МЮ». Гарначо собрал на себя защитников и катнул Фреду, бразилец подключил по флангу Далота, который примерно с линии штрафной площади мощно пробил. Мелье замер на месте и смотрел, а мяч вонзился в перекладину.

Казалось, что обмен моментами так и завершится нулевой ничьей, но за 10 минут до конца матча своё слово сказал Рэшфорд. Маркус замкнул ювелирный кросс Шоу, кивнув точно в «девятку» - 0:1. А через пять минут хозяев добил Гарначо. Вегхорст накрыл Маккенни и шикарно отдал на ход аргентинцу. Молодой форвард «МЮ» убежал от Коха и рикошетом от штанги вогнал мяч в сетку – 0:2. На 90-й минуте «Юнайтед» успел и разгром оформить, но второй гол Рэшфорда не засчитали из-за положения «вне игры» у автора результативного удара. А потом ещё и Вегхорст отметился подобным эпизодом.

В концовке взбодрился «МЮ» и расправился с «Лидсом», взобравшись на вторую строчку в АПЛ. Правда, у земляков из «Сити» сразу два матча в запасе, один из которых начнётся уже через полчаса.