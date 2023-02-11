Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в скором времени подпишет новое соглашение с клубом.

Авторитетные ресурсы неоднократно заявляли о намерении рулевого Эрика тен Хага и руководства «красных дьяволов» заключить долгосрочный договор с 25-летней звездой команды. По сведениям издания GiveMeSport, согласие между сторонами может быть достигнуто уже скоро, планируются официальные переговоры.

Маркус Рэшфорд стал автором 20 забитых мячей и восьми результативных передач в 33 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешней кампании. Его действующее соглашение истекает летом 2024 года.