Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Лидсом» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги. Сегодня, 12 февраля, «красные дьяволы» переиграли соперника со счётом 2:0 благодаря голам Рэшфорда и Гарначо.

Наставник отметил, что это была напряжённая игра, но этого и требовалось ожидать.

«В начале мы были недостаточно спокойны, мы принимали неправильные решения с мячом, слишком нервничали. А после замен всё устаканилось, мы больше диктовали ход игры», - приводит слова нидерландского специалиста BBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков за 23 проведённые игры.