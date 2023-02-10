Гальярдо отказался возглавить клуб АПЛ

Наставник Марсело Гальярдо не готов взяться за работу в английском «Лидсе».

«Павлины» остались без главного тренера после решения отправить в отставку Джесси Марша. Одним из основных кандидатов на пост считался Гальярдо, долгие годы успешно работавший в «Ривер Плейте», однако специалист отклонил предложение, сообщает TyC Sports. Аргентинец предпочитает вернуться к работе летом, также ему хотелось бы подтянуть уровень владения английским, прежде чем принимать предложение из Премьер-лиги.

Интерес к Марсело Гальярдо также проявляют амстердамский «Аякс» и испанская «Севилья».