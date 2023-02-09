Каррагер – о Лисандро Мартинесе: «С таким ростом от отлично играет в центре защиты»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал выступления Лисандро Мартинеса за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, который является для него дебютным на туманном альбионе после перехода из амстердамского «Аякса» за 67 миллионов евро. Напомним, с ростом 175 сантиметров аргентинец выступает в центре обороны.

«Лисандро Мартинес в нынешнем сезоне просто невероятен. Нужно быть особенным игроком, чтобы так уверенно выступать в центре обороны с таким ростом. Он придаёт «Манчестер Юнайтед» особенный дух», – цитирует Каррагера Utd Plug.

Напомним, Мартинес недавно выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.