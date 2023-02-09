Эмир Катара может купить «МЮ»: Стоимость, планы и конкуренты

«Манчестер Юнайтед» в скором времени может сменить владельца. Семья Глейзеров, кажется, нашла потенциальных покупателей в Катаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» суммирует всю известную информацию.

О том, что «Манчестер Юнайтед» может быть продан, сообщалось ещё в 2021 году. После того, как провалилась идея создания Суперлиги, семья Глейзеров задумалась о том, что пришло время передать клуб. Прошлым летом появилась информация, что «МЮ» уже был подготовлен к продаже и начался поиск потенциальных покупателей. Судя по всему, теперь у семьи Глейзеров появилось конкретное предложение.

Сообщается, что в покупке «МЮ» заинтересован эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани. Правда, пока стороны далеки в договоренности по деньгам. Глейзеры хотят выручить за клуб 6 миллиардов фунтов (порядка 7,2 миллиарда долларов). Катарцы считают, что более реалистичная цена – 4,5 миллиарда фунтов.

Это не единственная и, кажется, даже не ключевая проблема. Основной вопрос заключатся в том, что эмир Катара уже является конечным собственником «ПСЖ». По правилам УЕФА, в одном турнире запрещено играть двум и более клубам, у которых один владелец. Отказываться же от парижан представители Катара не хотят. В итоге сейчас, прежде всего, ищут вариант, как сохранить оба клуба в спортивной империи.

Сообщается, что если сделка будет закрыта в скором времени, то уже летом Эрик тен Хаг получит огромный трансферный бюджет на укрепление состава. «МЮ» и так тратит довольно много, но катарские деньги позволят совершить сразу несколько крупных сделок.

При этом у шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани есть желание быть единственным владельцем «МЮ». Он не рассматривает возможность приобретения лишь какой-то доли в клубе.

Интересно, что Глейзеры хотят, помимо продажи клуба, включить в сделку обязательство по реновации «Олд Траффорд», проект которой оценивается примерно в 2 миллиарда фунтов. Этот вопрос тоже поднял серьёзную дискуссию в Англии, поскольку нет уверенности, что эту арену можно модифицировать. Сейчас принято считать арену «Тоттенхэма» самой современной на Туманном Альбионе, и как привести «Олд Траффорд» к такому же состоянию, непонятно. Таким образом, всерьёз обсуждается вариант, что проще снести старый стадион и построить на его месте новый.

Глейзеры хотят к середине февраля закрыть приём потенциальных заявок на покупку «МЮ», чтобы начать переговоры. Известно, что эмир Катара не единственный претендент. Главным его конкурентом считается британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф. Он владеет «Ниццей», но для него как раз наличие французского клуба не станет проблемой. Сам Рэтклифф не просто родился в Манчестере, но и с детства болеет за «МЮ», так что для него возможность приобретения родного клуба – это вопрос не только бизнеса.

Ещё сообщалось, что боец ММА Конор Макгрегор может быть заинтересован в приобретении «МЮ», но это кажется пустым разговором. Вряд ли у него есть средства, чтобы содержать огромный футбольный клуб.

Причём не следует забывать, что любая сделка должна будет изначально быть одобрена Премьер-лигой. Можно вспомнить, что саудовские инвесторы в «Ньюкасл» смогли зайти лишь со второй попытки. При этом всем очевидно, что сделка по продаже «МЮ» станет самой крупной в футбольном мире.

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Роман Андреев