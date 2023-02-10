«Безголовый цыплёнок»: Пол Паркер разнёс Бруну Фернандеша

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер обрушился с критикой на полузащитника команды Бруну Фернандеша.

«Мне было жаль Марселя Забитцера, потому что ему пришлось играть рядом с Бруну Фернандешем. Он маньяк, который мчится со скоростью 200 миль в час, как безголовый цыплёнок. У Фернандеша на руке повязка, но он не ведёт себя как лидер. Он должен подавать пример и не злиться, когда что-то идёт не по плану.

Бруну – очень эгоистичный человек, и он очень неустойчивый. Честно говоря, я не ожидаю, что он станет лучше. Ни как футболист, ни как личность. Теперь я понимаю, почему «МЮ» - его первый большой клуб в Европе», - слова Паркера приводит портал Goal со ссылкой на Apostagolos.