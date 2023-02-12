Эмери: «Приношу извинения нашим болельщикам»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу», после чего наставник «вилланов» Унаи Эмери прокомментировал события игры. Он извинился перед фанатами клуба за поражение от «красных дьяволов».

- Мы понимали, что матч будет непростым, но мы оказались недостаточно конкурентоспособны в принципе. «Манчестер Юнайтед» был беспощадно точен, но и мы совершали ошибки, все три гола, я считаю, можно было избежать. Во втором тайме мы постарались забыть о счете и сыграть лучше, нам удалось забить. Нам надо быть точнее, когда у нас появляются шансы. Сейчас остается лишь извиниться перед нашими фанами, - цитирует слова Эмери Sky Sports.