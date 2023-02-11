Варан оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан похвалил Эрика тен Хага за проделанную работу с момента прихода в клуб.

Нидерландский специалист был назначен главным тренером «красных дьяволов» перед началом текущего сезона. Сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Нам очень нравится игра, которую строит тен Хаг. Это касается и организации обороны, и действий в атаке, и контроля матчей. Мы чувствуем себя комфортно и продолжаем прогрессировать изо дня в день», – приводит слова французского центрбека пресс-служба «Манчестер Юнайтед».