Уан-Биссака по-прежнему может покинуть «МЮ» летом, даже несмотря на последние успехи

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака по-прежнему может сменить клубную прописку в конце сезона, даже несмотря на свою нынешнюю форму. Напомним, в 7 из 8 последних туров Английской премьер-лиги 25-летний англичанин появлялся в основном составе «красных дьяволов».

По информации от журналиста Алекса Крука, даже недавние успехи Уан-Биссаки пока не гарантируют ему будущее на «Олд Траффорд». Клуб спокойно может продать игрока летом, если получит предложение хотя бы в размере 28 миллионов евро.

Напомним, до паузы на чемпионат мира Уан-Биссака провёл всего 4 минуты в чемпионате Англии. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг до сих пор сомневается, что навыки Аарона соответствуют его игровому стилю.