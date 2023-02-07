«Лидс» вынужден вычеркнуть одного из кандидатов на роль сменщика Марша

Главный тренер «Вест Бромвича» Карлос Корберан остаётся в своём клубе.

39-летний испанец назывался фаворитом на пост рулевого «Лидса» после отставки Джесси Марша, однако вместо ухода из «Вест Бромвича» решил продлить контракт с «дроздами» до 2027 года, докладывает инсайдер Фабрицио Романо.

«Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 18 набранными очками после 20 туров. Идущий 18-м «Эвертон» набрал столько же баллов, однако провёл на один матч больше.

Ещё одним кандидатом на получение работы в «Лидсе» считается Андони Ираола из испанского «Райо Вальекано».