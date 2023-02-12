​Уволенный из «Аякса» Шрёдер может возглавить клуб АПЛ

Альфред Шрёдер, который недавно был уволен с должности главного тренера «Аякса» по причине плохих результатов, может трудоустроиться в Англии. Как сообщает в социальных сетях журналист Майк Макграт, 50-летний специалист является кандидатом на пост тренера «Лидса».

Отмечается, что Альфред Шрёдер присутствует на воскресном матче Премьер-лиги, в котором «Лидс» играет против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что недавно «Лидс» отправил в отставку Джесси Марша. На текущий момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Следить за матчем «Лидс» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.