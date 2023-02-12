Тен Хаг: «Рэшфорд - великий нападающий»

В матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Лидс» потерпел домашнее поражение в игре с «Манчестер Юнайтед», пропустив два мяча в заключительные минуты игры. Первый, победный мяч в этой игре забил Маркус Рэшфорд, благодаря чему удостоился похвалы со стороны наставника команды - нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

- Он великий нападающий, забивает с левой ноги, забивает с правой ноги, забивает головой. Очень важно уметь сохранять концентрацию и терпение весь матч, ждать шанса, возможности, и Рэшфорд умеет делать это, - цитирует слова Эрика тен Хага BBC Sport.