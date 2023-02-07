«МЮ» не будет подавать апелляцию по удалению Каземиро

«Манчестер Юнайтед» не намерен оспаривать удаление своего полузащитника Каземиро в матче с «Кристал Пэлас» в Английской премьер-лиге. Напомним, во втором тайме бразилец схватил за горло игрока «орлов» Уилла Хьюза, после чего увидел перед собой красную карточку.

Таким образом Каземиро пропустит три следующих матча «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии из-за дисквалификации. Эта первая красная карточка для бразильца с момента переезда на туманный альбион. Ранее Каземиро ни разу в карьере не получал прямое удаление.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника два гола и три результативные передачи в Английской премьер-лиге.