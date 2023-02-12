Де Хеа высказался о 400-м матче в АПЛ

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о своём 400-м проведённом матче в Английской премьер-лиге. Сегодня, 12 февраля, 32-летний вратарь принял участие в матче 23-го тура против «Лидса», в котором «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:0.

Де Хеа отметил, что в сегодняшней игре был сфокусирован только на том, чтобы его команда одержала победу, это и получилось.

«Так что теперь я могу наслаждаться 400-м матчем в Премьер-лиге. Сухая победа, три важных очка и 400 игр за клуб — это был идеальный день», — приводит слова испанца BBC.

За 400 матчей де Хеа смог 142 раза оставить свои ворота в неприкосновенности.