Видич оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич оценил работу Эрика тен Хага во главе «красных дьяволов».

«Эрик тен Хаг делает игроков лучше. Он хороший тренер – это важный момент. Он всё время работает с игроками на поле. Он человек, в котором чувствуется стабильность. Эрик уже работал в большом клубе, я думаю, его подход состоит в том, что ничего не придёт сразу, всего можно достичь только работой», – приводит слова экс-футболиста «МЮ» inews.

Серб отметил, что нидерландский специалист смотрит на ситуацию в долгосрочной перспективе, что придаёт Неманье уверенность, как болельщику «Юнайтед». По мнению Видича, нынешний состав «МЮ» выглядит как команда, благодаря тренерской работе.

Напомним, что Эрик тен Хаг возглавил «красных дьяволов» в начале нынешнего сезона. В розыгрыше Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» находится на третьей строчке, отставая от лидирующего «Арсенала» на семь очков.