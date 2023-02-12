Де Хеа — первый вратарь в истории «Манчестер Юнайтед», сыгравший в 400 матчах в АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа появился на поле в стартовом составе в матче 23-го тура Английской премьер-лиги против «Лидса». Таким образом, 32-летний футболист стал первым в истории вратарем, который сыграл в 400 матчах в АПЛ в составе «красных дьяволов».

Напомним, де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых пропустил 33 мяча и 13 раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Встреча между «Лидсом» и «МЮ» стартовала в 17:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.