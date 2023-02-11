Тен Хаг впервые вышел на связь с Гринвудом после того, как с игрока сняли обвинения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вышел на связь с нападающим Мэйсоном Гринвудом, который уже год не выступал за «красных дьяволов» из-за обвинений в изнасиловании. Напомним, недавно с футболиста сняли все обвинения, но манкунианцы заявили, что проведут собственное расследование и на основании итогового заключения примут решение по будущему 21-летнего Гринвуда.

По информации от Mirror Football, тен Хаг действительно общался с Мэйсоном, но пока неизвестно, какие именно планы на игрока строит нидерландский специалист.

Напомним, к своему 21 году Гринвуд провёл за «Манчестер Юнайтед» 129 матчей, где отметился 35 голами и 12 результативными передачами.