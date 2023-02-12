Тен Хаг: «У нас должно быть по два топовых футболиста на каждую позицию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о защитнике Гарри Магуайре и перспективах команды.

«Магуайр хорошо прогрессирует, я доволен им. Он правша и является серьезным конкурентом Рафаэлю Варану, который тоже — блестящий игрок. Но если мы говорим о возрождении «Манчестер Юнайтед», то нам нужно иметь по два топовых футболиста на каждую позицию», — цитирует тен Хага Mirror.

Специалист отметил, что в команде есть несколько позиций, которые требуют усиления, если «МЮ» хочет бороться за трофеи, то такого быть не должно.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 43 очка за 22 матча.