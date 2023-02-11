Тен Хаг: «Команда должна пользоваться невероятной формой Рэшфорда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о набранной Маркусом Рэшфордом форме.

После перерыва, связанного с катарским чемпионатом мира, форвард «красных дьяволов» поразил ворота соперников 12 раз в 14 матчах всех турниров.

«Сейчас Рэшфорд настолько охвачен волной успеха, что выходит с ней на каждую игру. Пока это так, он неизбежно будет забивать голы, и команда должна этим пользоваться. Нам необходимо делать всё возможное, чтобы извлекать из этого максимальную пользу, как можно чаще находить его мячом в опасных зонах», – приводит Sky слова нидерландского рулевого.