«Лестер» установил антирекорд АПЛ

«Лестер» обновил антирекорд Английской премьер-лиги по количеству пропущенных голов после семи туров.

В сегодняшней встрече «лисы» разгромно уступили «Тоттенхэму» (2:6), доведя и без того неприятные показатели в обороне до совсем ужасающих. Как сообщает Opta, 22 пропущенных мяча после семи туров чемпионата Англии – худший результат в истории с момента образования АПЛ в текущем виде, а также наихудший показатель с сезона 1965/66 (тогда те же 22 гола пропустил «Вест Хэм»).

Предыдущим рекордсменом современной Премьер-лиги был «Болтон» образца сезона 2011/12, позволивший соперникам забить 21 раз в семи стартовых встречах.