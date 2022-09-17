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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» установил антирекорд АПЛ

 
17 Сентября 2022 • 22:08 Комментировать
Тоттенхэм
6:2
Лестер
окончен

«Лестер» обновил антирекорд Английской премьер-лиги по количеству пропущенных голов после семи туров.

В сегодняшней встрече «лисы» разгромно уступили «Тоттенхэму» (2:6), доведя и без того неприятные показатели в обороне до совсем ужасающих. Как сообщает Opta, 22 пропущенных мяча после семи туров чемпионата Англии – худший результат в истории с момента образования АПЛ в текущем виде, а также наихудший показатель с сезона 1965/66 (тогда те же 22 гола пропустил «Вест Хэм»).

Предыдущим рекордсменом современной Премьер-лиги был «Болтон» образца сезона 2011/12, позволивший соперникам забить 21 раз в семи стартовых встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Болтон Лестер Вест Хэм Английская Премьер-лига
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окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.45 4.50 7.40
окончен Тоттенхэм 6:2 Лестер 1.50 4.60 6.20
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.50 3.95 1.75
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.90 3.30 2.45
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