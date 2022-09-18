«Лестер» установил антирекорд АПЛ по количеству пропущенных голов после семи стартовых матчей

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола.

Таким образом, пропустив шесть мячей, «Лестер» разом установил антирекорд по количеству пропущенных за первые семь матчей чемпионата голов - 22. «Лисы» перебили антирекорд «Болтона» образца 2011\2012, который пропустил 21 гол в семи матчах, а также «Дерби Каунти» (2007\2008), «Саутгемтона» (2012\2013) и «Уотфорда» (2019\2020), которые пропустили по 20 голов.