Конте хочет покинуть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не намерен продлевать свой истекающий контракт и не может дождаться момента, когда возглавит новую команду. Об этом сообщает Sport Witness.

Напомним, что Конте стал тренером «Тоттенхэма» в середине прошлого сезона. За короткий срок итальянец сумел преобразить «шпор» и финишировал с клубом в зоне Лиги чемпионов. Летом тренер получил свыше 100 миллионов евро на трансферы. Сейчас команда идёт на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.

Ранее Конте возглавлял в АПЛ «Челси», с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2016/17.