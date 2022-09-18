Мэддисон: «Такого результата мы не заслуживали»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола. Один из голов «Лестера» забил Джеймс Мэддисон, который считает, что его команда не заслуживала столь крупного поражения.

- Конечно, смотря на счет, думаешь - это разгром. Но по игре не было такого. В первом тайме на поле был очень хороший «Лестер», привычный по последним сезонам. Трудно смириться с тем, что в итоге мы проиграли таким образом, - цитирует слова Мэддисона Sky Sports.