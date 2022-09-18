«Лестер» проиграл шесть матчей кряду в АПЛ впервые с 2014 года

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола.

Это означало, что «Лестер» потерпел шестое поражение кряду - ранее клуб уступил «Арсеналу», «Саутгемптону», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Брайтону». Столь неудачной серии у клуба не было с 2014 года - тогда «Лестер» проиграл шесть матчей кряду под руководством Найджела Пирсона.

Любопытно, что последним проигранным матчем в той серии был также матч против... «Тоттенхэма».